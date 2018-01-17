Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00214

В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу

2-й чемпионат Сумской области по армрестлингу прошел 3 февраля в Ромнах.

Турнир проходил в актовом зале Роменского ВПУ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Сумы, Ромны, Глухов, Шостка и Липовая Долина (более 50 участников).

Результаты

Женщины:

левая рука

1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана

правая рука

1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана

Мужчины:

65 кг

левая

1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Ткаченко Андрей.

права

1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Тихий Дмитрий.

70 кг

левая

1 место - Клименко Богдан, 2 место - Вакула Евгений, 3 место - Андриенко Ростислав.

права

1 место - Клименко Богдан, 2 место - Андриенко Ростислав, 3 место - Вакула Евгений.

80 кг

левая

1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Семеренко Сергей.

права

1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Рылин Юрий.

90 кг

левая

1 место - Великодный Евгений, 2 место - Пухальский Владислав, 3 место - Лиман Александр.

права

1 место - Пухальский Владислав, 2 место - Лиман Александр, 3 место - Великодний Евгений.

90+

левая

1 место - Меркулов Максим, 2 место - Пупченко Иван, 3 место - Литовцев Евгений.

права

1 место - Меркулов Максим, 2 место - Макаренко Роман, 3 место - Пупченко Иван.

Спорт Армрестлинг Ромны
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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