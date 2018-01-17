В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу 2-й чемпионат Сумской области по армрестлингу прошел 3 февраля в Ромнах.

Турнир проходил в актовом зале Роменского ВПУ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Сумы, Ромны, Глухов, Шостка и Липовая Долина (более 50 участников). Результаты Женщины: левая рука 1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана правая рука 1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана Мужчины: 65 кг левая 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Ткаченко Андрей. права 1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Тихий Дмитрий. 70 кг левая 1 место - Клименко Богдан, 2 место - Вакула Евгений, 3 место - Андриенко Ростислав. права 1 место - Клименко Богдан, 2 место - Андриенко Ростислав, 3 место - Вакула Евгений. 80 кг левая 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Семеренко Сергей. права 1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Рылин Юрий. 90 кг левая 1 место - Великодный Евгений, 2 место - Пухальский Владислав, 3 место - Лиман Александр. права 1 место - Пухальский Владислав, 2 место - Лиман Александр, 3 место - Великодний Евгений. 90+ левая 1 место - Меркулов Максим, 2 место - Пупченко Иван, 3 место - Литовцев Евгений. права 1 место - Меркулов Максим, 2 место - Макаренко Роман, 3 место - Пупченко Иван.