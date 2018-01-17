В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу

Турнир проходил в актовом зале Роменского ВПУ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из городов Сумы, Ромны, Глухов, Шостка и Липовая Долина (более 50 участников).
Результаты
Женщины:
левая рука
1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана
правая рука
1 место - Шутка Светлана, 2 место - Бережняк Валентина, 3 место - Крахматова Диана
Мужчины:
65 кг
левая
1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Ткаченко Андрей.
права
1 место - Кибенко Роман, 2 место - Ткаченко Сергей, 3 место - Тихий Дмитрий.
70 кг
левая
1 место - Клименко Богдан, 2 место - Вакула Евгений, 3 место - Андриенко Ростислав.
права
1 место - Клименко Богдан, 2 место - Андриенко Ростислав, 3 место - Вакула Евгений.
80 кг
левая
1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Семеренко Сергей.
права
1 место - Макаренко Роман, 2 место - Великодный Иван, 3 место - Рылин Юрий.
90 кг
левая
1 место - Великодный Евгений, 2 место - Пухальский Владислав, 3 место - Лиман Александр.
права
1 место - Пухальский Владислав, 2 место - Лиман Александр, 3 место - Великодний Евгений.
90+
левая
1 место - Меркулов Максим, 2 место - Пупченко Иван, 3 место - Литовцев Евгений.
права
1 место - Меркулов Максим, 2 место - Макаренко Роман, 3 место - Пупченко Иван.
В Ромнах молодой человек обворовал немощную пенсионерку....
5 февраля в 17:03 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....
Уголовным производством завершилась попытка 29-летнего роменчанина решить собственные финансовые трудности за счет работодателя....
Роменская местная прокуратура в рамках уголовного производства выясняет обстоятельства смерти роменчанки после хирургического вмешательства....
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Сумской. При встречном разъезде столкнулись автомобили «DAF F 12» и «ГАЗ 2705-414»....