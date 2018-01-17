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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41537

В Сумах патрульные устроили погоню за пьяным водителем (видео)

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который пытался сбежать от полицейских.

Skoda Superb иностранной регистрации, водитель которого проехал перекресток с нарушением ПДД.

Полицейские поехали за нарушителем, который уже за считанные секунды успел преодолеть немалое расстояние. Включив проблесковые маячки синего и красного цвета и подав звуковой сигнал, патрульный экипаж проследовал за ним.

Требования инспекторов об остановке водитель сознательно игнорировал, двигаясь с большей скоростью.

Первая попытка задержания была произведена на улице Первомайской. После попытки заблокировать транспортное средство нарушителя двумя патрульными авто водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где едва не столкнулся с другим авто, водитель которого вовремя отъехал назад, чтобы избежать ДТП. Патрульные продолжили преследовать автомобиль. Уже через километр, на улице 9-го января, инспекторы догнали транспортное средство.

32-летний мужчина, который был за рулем, имел явные признаки алкогольного опьянения, зато у него отсутствовало свидетельство о регистрации на транспортное средство.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировало у мужчины 3,07 промилле алкоголя, что более чем 15 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения), ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП. Мужчину отстранили от управления автомобилем.

Право Патрульная полиция Пьяный за рулем
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