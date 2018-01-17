Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54562

В Сумах авто въехало в дерево

4 февраля, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака.

Неравнодушный гражданин пояснил, что мужчина на иномарке совершил наезд на дерево. За несколько минут инспекторы прибыли на место ДТП. Как выяснилось, 24-летний водитель, управляя автомобилем Audi A4 не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. К счастью, никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

На авто не было номерных знаков, а у водителя - свидетельства о регистрации на авто и страхового полиса. По его словам, транспортное средство было недавно ввезено на территорию Украины, поэтому еще не успел пройти процесс регистрации.

Итогом оформления патрульными ДТП стали три админматериала: ст. 124 (совершение ДТП), ст. 126 (управление без соответствующих документов) и ч.6 ст. 121 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП.

Право Дтп
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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