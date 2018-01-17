В Сумах авто въехало в дерево 4 февраля, около 11 часов, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Ковпака.

Неравнодушный гражданин пояснил, что мужчина на иномарке совершил наезд на дерево. За несколько минут инспекторы прибыли на место ДТП. Как выяснилось, 24-летний водитель, управляя автомобилем Audi A4 не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево. К счастью, никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

На авто не было номерных знаков, а у водителя - свидетельства о регистрации на авто и страхового полиса. По его словам, транспортное средство было недавно ввезено на территорию Украины, поэтому еще не успел пройти процесс регистрации.

Итогом оформления патрульными ДТП стали три админматериала: ст. 124 (совершение ДТП), ст. 126 (управление без соответствующих документов) и ч.6 ст. 121 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) КоАП.