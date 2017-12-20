В Сумах перечислили соцпомощь семьям с детьми Средства можно получить в учреждениях банков уже с 7 февраля.

6 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2018 года.