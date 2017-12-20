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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:00118

В Сумах перечислили соцпомощь семьям с детьми

Средства можно получить в учреждениях банков уже с 7 февраля.

6 февраля была перечислена государственная социальная помощь семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям - инвалидам, временной государственной помощи детям и пособия по уходу за инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства за февраль 2018 года.

Общество Соцпомощь
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CINETECH+, 2D 21:00 23:00
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«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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