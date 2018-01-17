Сумская «Девятка» не увидит ремонта дорог и освещения еще минимум год Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прошу отремонтировать дорогу и сделать освещение по ул. Демьяна Коротченко».

«В текущем году в г. Сумы был проведен ремонт некоторых дорожных путей. Несмотря на это значительная часть дорог в городе, особенно тех, которые несколько удалены от центра, остаются в неудовлетворительном состоянии. Одна из них - дорога по ул. Демьяна Коротченко (теперь Ивана Сирко – Ред.), где на отрезке от дома №2 до №14 - практически невозможно проехать. Важность ремонта данного участка заключается в том, что рядом есть школа, идя к которой, дети вынуждены преодолеть настоящее бездорожье. Вместе с тем, отремонтированная дорога уменьшила бы транспортную нагрузку во дворах, по которым водители вынуждены маневрировать, чтобы доехать до нужного места. Кроме того, на указанном участке необходимо установить освещение, которое здесь полностью отсутствует», - писал автор петиции Король Александр Витальевич.

Ответ на электронную петицию, подписанный первым заммэра Сум Владимиром Войтенко:

«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, по заявлениям жителей, предприятий, организаций, депутатским запросам был сформирован перечень придомовых дорог, включающие в себя до 400 объектов. Управление постоянно подает предложения мэру и депутатскому корпусу Сумского городского совета по отбору предложений по внедрению их в жизнь.

Перечень объектов на 2018 год уже сформирован в пределах выделенного финансирования. При выделении дополнительных средств дорога будет включена в титульный список. В случае недостаточного финансирования капитальный ремонт будет запланировано на 2019 год.

В части установления освещения по ул. Ивана Сирко, сообщаем, что сети наружного освещения указанного участка отсутствуют, а потому нужно их новое строительство.

Титульным списком по капитальному ремонту наружного освещения на 2018 год средства на капитальный ремонт наружного освещения по ул. Ивана Сирко (на участке дороги от дома №2 до №14) не предусмотрены.

При внесении изменений в городской бюджет будет рассмотрена возможность капитального ремонта наружного освещения по улице Ивана Сирко (на участке дороги от дома №2 до №14)».