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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:20242

В Сумской ОГА будут бороться против коррупции с американской помощью

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время аппаратного совещания сообщил, что область сотрудничает с международным проектом «Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине «ВзаємоДія» и руководитель этого проекта Лоренс Хелд поблагодарил за сотрудничество областной власти и лично Николаю Клочко.

Сумская облгосадминистрация была выбрана и одобрена Агентством США по международному развитию в качестве администрации-партнера для внедрения и распространения передовых практик по предотвращению коррупции и надлежащей практики коммуникации по повышению уровня открытости, добропорядочности и участия в антикоррупционных мероприятиях. Соответствующее письмо об этом недавно поступил руководителю области.

«Я хотел бы поблагодарить работников аппарата облгосадминистрации, всех, кто принял участие в этих переговорах, и отметить, что проект возлагает на нас ответственность за реализацию этой программы, - отметил Николай Клочко. - Еще раз подчеркиваю, что в облгосадминистрации должна быть нулевая толерантность к коррупции. Поэтому я обращаюсь к руководителям всех структурных подразделений: смотрите, что вы делаете и что подписываете. Ведь вы несете личную ответственность за свою деятельность».

Общество Коррупция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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