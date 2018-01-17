В Сумской ОГА будут бороться против коррупции с американской помощью

Сумская облгосадминистрация была выбрана и одобрена Агентством США по международному развитию в качестве администрации-партнера для внедрения и распространения передовых практик по предотвращению коррупции и надлежащей практики коммуникации по повышению уровня открытости, добропорядочности и участия в антикоррупционных мероприятиях. Соответствующее письмо об этом недавно поступил руководителю области.
«Я хотел бы поблагодарить работников аппарата облгосадминистрации, всех, кто принял участие в этих переговорах, и отметить, что проект возлагает на нас ответственность за реализацию этой программы, - отметил Николай Клочко. - Еще раз подчеркиваю, что в облгосадминистрации должна быть нулевая толерантность к коррупции. Поэтому я обращаюсь к руководителям всех структурных подразделений: смотрите, что вы делаете и что подписываете. Ведь вы несете личную ответственность за свою деятельность».
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