В Украине увеличили число «Доступных лекарств» Министерство здравоохранения обновило перечень «доступных лекарств».

Министерство здравоохранения утвердило новый реестр препаратов правительственной программы «Доступные лекарства», которые пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить бесплатно или с незначительной доплатой.

В обновленный реестр лекарств вошло 239 препаратов 48 производителей, из которых 18 производителей украинских и 30 - иностранных. Напомним, ранее в программе участвовали 198 препаратов 43 производителей.

Обновленный реестр также был дополнен еще 2 действующими веществами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа - Лозартан (11 препаратов) и Глибенкламид (3 препарата). Всего в программе 23 действующие вещества.

По сравнению с предыдущим перечнем в новом реестре стало на 24 позиции больше для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 14 - для диабета II типа, на 3 - для лечения бронхиальной астмы.

Благодаря новому механизму ценообразования (дополнительные 5 дней для фармкомпаний для снижения своих ценовых предложений), список бесплатных препаратов удалось расширить дополнительно на 13 наименований. В новом перечне уже содержится 47 препаратов, которые на 100% будут возмещаться за государственный счет.

Реестр препаратов программы «Доступные лекарства», в частности, включает информацию о торговых названия препаратов, действующие вещества, форму выпуска, дозировка, производителя, розничную цену за упаковку и сумму доплаты.

Напомним, правительственная программа «Доступные лекарства» начала действовать в апреле 2017 года. За 9 месяцев работы программы пациенты получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы почти за 14 млн рецептов на более 614 млн грн бюджетных средств.

Число пациентов, которые пришли к врачу и получили рецепт на «Доступные лекарства», в среднем в регионах колеблется от 100 до 300 тыс. За время, когда программа набирала обороты и люди начали ей доверять, количество пациентов увеличилось в 10 раз.

Каждая третья аптека принимает участие в программе - сейчас их 6761.

Для того, чтобы получить препараты по этой программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующей в программе, и получить выбранные лекарства.

Подробнее о программе: https://goo.gl/pA2r4V и http://liky.gov.ua

Карта аптек, участвующих в проекте: https://goo.gl/dCEMCw