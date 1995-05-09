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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05195

С ПФК «Сумы» подписали контракты трое новых футболистов

Игроками команды стали Вадим Яворский, Евгений Мурашов и Ярослав Рафальский.

ФИО: Яворский Вадим Юрьевич

Дата рождения: 26.06.1994

Амплуа: нападающий

Рост: 180 см

Вес: 73 кг

Игровой номер: 10

Предыдущие клубы: ФК Черноморец, ФК Горняк-Спорт, ФК Верес, МФК Николаев

 

ФИО: Мурашов Евгений Игоревич

Дата рождения: 09.05.1995

Амплуа: полузащитник

Рост: 178 см

Вес: 71 кг

Игровой номер: 9

Предыдущие клубы: Шахтер U-19 Черноморец, ФК Гурия (Грузия), Жемчужина

 

ФИО: Рафальский Ярослав Ярославович

Дата рождения: 16.07.1992

Амплуа: защитник

Рост: 190 см

Вес: 85 кг

Игровой номер: 8

Предыдущие клубы: Днепр, Жемчужина, Арсенал-Киевщина, Горняк-Спорт, Горняк, Энергия, Буковина, Верес, Мир

Спорт ПФК «Сумы»
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«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
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CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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