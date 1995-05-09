С ПФК «Сумы» подписали контракты трое новых футболистов

ФИО: Яворский Вадим Юрьевич
Дата рождения: 26.06.1994
Амплуа: нападающий
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Игровой номер: 10
Предыдущие клубы: ФК Черноморец, ФК Горняк-Спорт, ФК Верес, МФК Николаев
ФИО: Мурашов Евгений Игоревич
Дата рождения: 09.05.1995
Амплуа: полузащитник
Рост: 178 см
Вес: 71 кг
Игровой номер: 9
Предыдущие клубы: Шахтер U-19 Черноморец, ФК Гурия (Грузия), Жемчужина
ФИО: Рафальский Ярослав Ярославович
Дата рождения: 16.07.1992
Амплуа: защитник
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Игровой номер: 8
Предыдущие клубы: Днепр, Жемчужина, Арсенал-Киевщина, Горняк-Спорт, Горняк, Энергия, Буковина, Верес, Мир
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