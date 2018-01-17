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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15203

86-летняя конотопчанка помогла копам поймать мошенницу

Злоумышленники обогащались по достаточно известной, но действенной схеме. Назвавшись полицейскими, они обманывали пенсионеров.

О мошенниках, выдающих себя за работников полиции, правоохранителям Конотопского отдела полиции рассказала 86-летняя местная жительница. По словам женщины, ей позвонил молодой человек, назвавшийся следователем и сообщил, что ее внук совершил ДТП, в результате чего пострадали люди. Сказал также, что родственник находится в полиции, и, чтобы в отношении него не открывали уголовного производства, предложил решить «вопрос» с близкими пострадавших за денежное вознаграждение. Но, вспомнив предостережения настоящих полицейских, она сразу позвонила на «102» и сообщила, что ее хотят обмануть. После чего договорилась с аферистами о встрече, на которой оперативники и задержали злоумышленницу.

Подозреваемой оказалась 24-летняя жительница Херсонской области, которая временно живет в Конотопе. В содеянном она созналась и рассказала, что действовала по указаниям своего приятеля, с которым недавно познакомилась в соцсети. Он, по словам женщины, предложил ей за вознаграждение ездить по указанным адресам и забирать деньги у пенсионеров.

«По подсчетам правоохранителей злоумышленники обманули шесть конотопчан, среди которых пенсионеры в возрасте от 72 до 86 лет, - комментирует Марина Панова, и.о. начальника Конотопского отдела полиции. - «Работали» они в течение нескольких последних месяцев, в результате чего обогатиться почти на 70 000 гривен. Суммы денег, которые они требовали от пенсионеров, колебалась от 3 до 30 тыс. гривен. Не пренебрегали и деньгами в иностранной валюте».

Сейчас работники полиции в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины принимают меры по розыску организатора мошеннической схемы. Подозреваемой уже объявили подозрение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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