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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:42379

В Сумах открыли еще один томограф

Работает он на базе Учебно-научного центра томографии в Университетской клинике Сумского государственного университета.

На открытии учебно-научного центра томографии глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что колоссальный социальный эффект заведения заключается в его многофункциональности, ведь за дело взялись по-хозяйски с привлечением науки. Поэтому клиника служит не только для учебной практики студентов выпускников и повышения квалификации врачей, но и для проведения научных исследований и добычи новых знаний для практической медицины и организации лечебно-диагностического спектра услуг для населения.

«СумГУ смог не только сохранить оборудование учреждения, но и многократно его приумножить, направив потенциал в интересах громады. Это современный центр, который способен конкурировать в контексте предоставления медицинских услуг с другими больничными учреждениями, приближая медицинские услуги к людям», - подчеркнул он.

Ректор СумГУ Анатолий Васильев гордится, что вуз имеет собственную клинику и учебно-научный центр, оборудованные современной техникой. По его словам, такой базой могут похвастаться далеко не все высшие учебные заведения Украины. А Университетскую клинику СумГУ можно считать полноценной составляющей системы здравоохранения города и области.

Как отметила главный врач Университетской клиники Ирина Моисеенко, в центре томографии будут работать высококвалифицированные врачи с более чем 20-летним стажем работы с компьютерными томографами по различным направлениям рентгенологической диагностики: неврологии, нейрохирургии, офтальмологии, хирургии, гинекологии, ортопедии, онкологии.

Кроме прохождения томографии, здесь можно получить консультации по разным профилям. Врачами клиники является профессорско-преподавательский состав Медицинского института СумГУ. Здесь проводят диагностику по современным методикам обследования, работает биохимическая лаборатория, кабинеты функциональных методов исследования и УЗИ. По назначению врача проводится широкий спектр медикаментозных и физиотерапевтических методов лечения, работает массажный кабинет, ингаляторий, фитобар, оздоровительно-реабилитационный аквацентр и т.п.

Эти услуги доступны не только для студентов и преподавателей вуза, но и для каждого жителя Сум и области.

Общество СумГУ Томограф
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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