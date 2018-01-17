В Сумах сбили светофор (фото)

Автомобиль Мазда под управлением 31-летнего водителя врезался в опору светофора и повредил его. Сам мужчина госпитализирован в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 286 УК Украины. Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
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