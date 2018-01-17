Выпущенный под залог автоделец сбежал от следствия По ходатайству прокуратуры Сумской области определением суда в доход государства обращено залог в размере 135 тыс. грн, который была уплачен за освобождение подозреваемого из-под стражи.

Как уже сообщалось ранее, в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК Украины прокуратурой Сумской совместно с сотрудниками полиции в августе 2017 года задержан житель Глуховского района, который пытался за 200 долларов США подкупить начальника отдела Сумского пограничного отряда за перевозку автомобиля вне таможенного контроля, а также договаривался о дальнейшем «сотрудничестве».

Решением суда мужчине была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 135 тыс. грн. Семья задержанного оплатила указанную сумму, поэтому подозреваемый был освобожден с наложением на него определенных обязанностей. В нарушение требований закона подозреваемый в сентябре 2017 года по вызову к следователю не явился, сменил место жительства и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Как сообщил прокурор отдела прокуратуры Сумской области Максим Алексеев, в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск. В то же время за нарушение возложенных на него обязательств в доход государства по ходатайству прокуратуры перечислено залог, сообщает пресс-служба прокуратуры области.