Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16156

Роменчанин может сесть за кражу «кравчучки»

В Ромнах молодой человек обворовал немощную пенсионерку.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница города. Старушка объяснила, что днем обнаружила отсутствие своей металлической тележки, стоявшей на пороге возле дома. При ее помощи она доставляла домой различные покупки, ведь в руках носить сумки ей было уже трудно.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что днем к ней во двор заходил неизвестный мужчина и интересовался, не сдает ли она в аренду жилье. Поскольку коляска исчезла как раз после визита незнакомца, правоохранители предположили, что именно он мог быть причастным к краже. По словам заявительницы полицейские составили портрет подозреваемого и провели соответствующие проверки, в результате которых вышли на след вора. Им оказался ранее судимый за корыстное преступление 34-летний житель города, который действительно оказался причастным к исчезновению тележки.

Как выяснилось, подозреваемый действительно искал где бы снять себе жилье. В тот день, зайдя во двор потерпевшей, увидел у крыльца коляску. Поскольку рядом никого не было, он вынес ее на улицу, а сам вернулся поговорить с хозяйкой, которая как раз появилась возле дома. После беседы он спокойно пошел дальше, не забыв «прихватить» чужую вещь. Тележку он сбыл своим знакомым, а на вырученные средства приобрел спиртное.

Сейчас следователи объявили ранее судимому роменчанину подозрение по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство с обвинительным актом в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны
view counter

По тематике

В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу
Сегодня 14:00

В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу

2-й чемпионат Сумской области по армрестлингу прошел 3 февраля в Ромнах....

Сегодня 11:49

В Ромнах спасатели помогали ликвидировать последствия ДТП

5 февраля в 17:03 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....

Сегодня 10:20

Роменчанин украл инструменты с работы

Уголовным производством завершилась попытка 29-летнего роменчанина решить собственные финансовые трудности за счет работодателя....

Сегодня 09:50

Чтобы избежать ответственности за кражу, подозреваемый обвинил потерпевшего в забывчивости

Альбом с коллекцией марок, старинную монету, лазерный уровень, машинку для стрижки волос и две удочки у своего приятеля после длительного...

Сегодня 08:40

Полицейские Шостки поймали квартирного вора

Телевизор, три сковородки и ДВД-проигрыватель из квартиры своей знакомой похитил неоднократно судимый 34-летний житель Шостки....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.