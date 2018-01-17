Роменчанин может сесть за кражу «кравчучки» В Ромнах молодой человек обворовал немощную пенсионерку.

В Роменский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 68-летняя жительница города. Старушка объяснила, что днем обнаружила отсутствие своей металлической тележки, стоявшей на пороге возле дома. При ее помощи она доставляла домой различные покупки, ведь в руках носить сумки ей было уже трудно.

Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что днем к ней во двор заходил неизвестный мужчина и интересовался, не сдает ли она в аренду жилье. Поскольку коляска исчезла как раз после визита незнакомца, правоохранители предположили, что именно он мог быть причастным к краже. По словам заявительницы полицейские составили портрет подозреваемого и провели соответствующие проверки, в результате которых вышли на след вора. Им оказался ранее судимый за корыстное преступление 34-летний житель города, который действительно оказался причастным к исчезновению тележки.

Как выяснилось, подозреваемый действительно искал где бы снять себе жилье. В тот день, зайдя во двор потерпевшей, увидел у крыльца коляску. Поскольку рядом никого не было, он вынес ее на улицу, а сам вернулся поговорить с хозяйкой, которая как раз появилась возле дома. После беседы он спокойно пошел дальше, не забыв «прихватить» чужую вещь. Тележку он сбыл своим знакомым, а на вырученные средства приобрел спиртное.

Сейчас следователи объявили ранее судимому роменчанину подозрение по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража) и направили данное уголовное производство с обвинительным актом в суд. За содеянное ему грозит до пяти лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.