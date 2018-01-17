Завтра сумские хоккеистки стартуют на кубке мира

За мировое лидерство будут бороться 12 мужских и 12 женских команд, среди которых – женская сборная Украины, полностью состоящая из воспитанниц сумского хоккея.
Наши хоккеистки вошли в группу с командами из Германии, Чехии, Намибии, России и Австралии. Во второй группе - команды из Голландии, Польши, США, Беларуси, Казахстана, Швейцарии.
V чемпионат мира по индорхоккею 7 февраля в 9.00 откроют наши девушки игрой с австралийской сборной.
Как отметила главный тренер команды Светлана Макаева, несмотря на плотный график в этом сезоне, девушки в отличной форме, тем более, что уже прошла «генеральная репетиция» в Праге на чемпионате Европы, где наша команда стала пятой.
Напомним: три года назад в Лейпциге на четвертом кубке мира сборная Украины была шестой.
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