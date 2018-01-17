Прокуратура Сумщины распространила видео с места убийства трехлетней давности (видео) Пресс-служба прокуратуры области на странице в Фейсбуке выложила видео с места событий 10 мая 2015 года, когда несовершеннолетний зарезал сумчанина.

«По квалификации действий обвиняемого, который лишил жизни одного и порезал другого человека (видео с места события).

Приговор Заречного районного суда г. Сумы, которым юношу, обвиняемого в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство из хулиганских побуждений, оправдан за отсутствием в его действиях состава инкриминируемого преступления, вызвал большой общественный резонанс. В частности, суд считает, что действия Л. следует квалифицировать как умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Сообщаем, что позиция прокуратуры неизменна. По результатам собранных доказательств нет никаких оснований считать действия подростка самозащитой. Мужчина, которого убили, общался с обвиняемым несколько секунд. У погибшего не было оружия, он стоял боком к нападающему и показывал в сторону своего окровавленного друга, которого подросток уже ударил ножом, что хорошо видно на видео, которое суд не принял во внимание. Вместе с тем, согласно заключению экспертизы, на теле юноши не было никаких телесных повреждений, кроме пореза на пальце от собственного ножа.

Следовательно, прокуратура в апелляционном порядке будет настаивать на отмене незаконного, по мнению прокуратуры, приговора первой инстанции, поскольку судом допущен ряд существенных нарушений УПК Украины», - говорится в сообщении.