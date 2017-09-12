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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04131

За месяц рыбоохранный патруль изъял больше 200 кг нелегально пойманной рыбы

За январь работниками Сумского рыбоохранного патруля у нарушителей изъято 48 запрещенных орудий лова и 205 кг рыбы.

Почти половина, 22 единицы, были сетными материалами. Общая длина изъятых сетей составила 702 м. Также изъято ятерь, 23 «экрана», «паук» и драгу.

Всего за месяц патрульные осуществили 75 рыбоохранных рейдов, в ходе которых выявили 77 нарушений. 66% дел (51) об административном правонарушении направлены в суд для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству в результате этих нарушений, составляют 26529 грн.

Из обнаруженных правонарушений 37 были грубыми, 20 нарушений зафиксировано при несоблюдении правил любительского лова и еще 14 - во время незаконной продажи рыбы. Составлено 6 актов обнаружения бесхозного имущества, в результате которых изъято 12 единиц запрещенных орудий лова.

Напомним: в области продолжается запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах до окончания зимнего периода 2018 года.

Сумской рыбоохранный патруль призывает рыбаков соблюдать установленные правила рыболовства. О выявленных фактах нарушений, просьба сообщать по телефону «горячей» линии рыбоохранного патруля: 096-838-25-70 или на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.

Право Сумской рыбоохранный патруль
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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