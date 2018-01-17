Украина стартовала на чемпионате мира с победы Сегодня, 7 февраля, стартовал чемпионат мира по индорхоккею.

В Берлине в первом матче турнира встречались сборные Австралии и Украины. Наша команда полностью состоит из воспитанниц сумского хоккея. Сумчанки выиграли со счетом 4:3, совершив камбэк с 1:3.

Счет уже на 4-ой минуте открыла Яна Ворушило. Однако спустя 5 минут его сравняла Кайа Грэй, а за три минуты до конца первого тайма австралийки благодаря усилиям Мэдлин Мерфи вышли вперед. На 25-ой минуте счет стал 3:1 – отличилась Теган Бучер. На 32-ой минуте Яна ворушило сократила отставание, а еще через две минут Юлия Шевченко сравняла счет. Еще через две минуты Яна Ворушило оформила хет-трик и победу нашей сборной.

Сегодня нашей сборной предстоит еще одна игра против россиянок.