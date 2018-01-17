Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51391

Украина стартовала на чемпионате мира с победы

Сегодня, 7 февраля, стартовал чемпионат мира по индорхоккею.

В Берлине в первом матче турнира встречались сборные Австралии и Украины. Наша команда полностью состоит из воспитанниц сумского хоккея. Сумчанки выиграли со счетом 4:3, совершив камбэк с 1:3.

Счет уже на 4-ой минуте открыла Яна Ворушило. Однако спустя 5 минут его сравняла Кайа Грэй, а за три минуты до конца первого тайма австралийки благодаря усилиям Мэдлин Мерфи вышли вперед. На 25-ой минуте счет стал 3:1 – отличилась Теган Бучер. На 32-ой минуте Яна ворушило сократила отставание, а еще через две минут Юлия Шевченко сравняла счет. Еще через две минуты Яна Ворушило оформила хет-трик и победу нашей сборной.

Сегодня нашей сборной предстоит еще одна игра против россиянок.

Спорт Индорхоккей Чемпионат мира по индорхоккею
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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