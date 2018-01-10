В Сумах малолетки ограбили парня В Сумах патрульные оперативно разыскали несовершеннолетнего грабителя.

Патрулируя город, инспекторы получили сообщение о грабеже на улице Труда. 16-летний парень сообщил, что к нему подошли трое неизвестных, которые скомандовали отдать все средства, взамен они не будут его бить. Юноша отдал 200 гривен, которые были у него в кармане, после чего незнакомцы ушли в неизвестном направлении. Полицейские узнали приметы неизвестных и начали их поиски.

Через несколько минут на улице Металлургов возле магазина быстрого питания, инспекторы заметили похожего по приметам парня. Его узнал и потерпевший, который был со стражами порядка.

Средства 14-летний юноша вместе с друзьями, которые успели уйти по домам, потратили на еду и сигареты.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.