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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17160

«Сумыхимпром» продолжит работу по давальческой схеме с компанией Фирташа

Государственное предприятие ПАО «Сумыхимпром» и принадлежащее Дмитрию Фирташу ООО «Химвектор» подпишут дополнение к договору о давальческой переработке сырья от октября 2017 года.

Об этом госпредприятие сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно дополнению от 5 февраля 2018 года, общая сумма договора возрастает до 960,6 млн грн с 913,2 млн грн (с НДС).

Как сообщалось, Фонд государственного имущества оценил запланированное к продаже ПАО «Сумыхимпром» в 248,95 млн грн или $8,8 млн по текущему курсу.

В сентябре заместитель председателя Фонда госимущества (ФГИ) Юрий Никитин, поясняя низкую оценку стоимость пакета акций «Сумыхимпрома», заявлял, что «государственный пакет акций ничего не стоит». Чиновник указывал, что предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.

«Сумыхимпром» специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций «Сумыхимпром» находится в государственной собственности.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления «Сумыхимпром» Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией «Сумыхимпрома» Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией «Сумыхимпрома» и вернулся в Украину.

Экономика Дмитрий Фирташ Сумыхимпром
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