В Сумах может появиться сквер Степана Бандеры Получила ответ городских властей электронная петиция «Сквер Степана Бандеры».

«Предлагаю восстановить сквер по ул. Степана Бандеры напротив Автовокзала (бывшая ул. Баумана) (пешеходными дорожками, освещением, лавочками, урнами) и благоустроить остановки общественного транспорта по ул. Степана Бандеры около домов №7, №12, №35», - писал автор петиции Борьба Андрей Сергеевич.

Ответ на электронную петицию:

«Ваша электронная петиция о проведении работ по благоустройству сквера Памяти Жертв Голодомора, расположенном по ул. С. Бандеры в г. Сумы и другим вопросам, рассмотрено департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что городским бюджетом на 2018 год, утвержденным решением Сумского городского совета от 21.12.2017 № 2909-МР расходы на осуществление указанных в Вашей петиции мероприятий, не предусмотрены.

В свою очередь, департаментом инфраструктуры города в феврале текущего года будут подготовлены и направлены предложения в профильную депутатской комиссии Суского горсовета по потребностям по дополнительному финансированию заказа проектно-сметных документаций на капитальному ремонту указанного выше сквера и благоустройство остановок общественного транспорта по ул. С. Бандеры в районе жилых домов №7; №11; №35 и проведения их экспертизы. При положительном рассмотрении этих предложений и экономии средств городского бюджета, предусмотренных на капитальные ремонты других объектов благоустройства, департамент инфраструктуры сможет приступить к выполнению указанных выше работ».