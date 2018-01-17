В Сумах может появиться сквер Степана Бандеры

«Предлагаю восстановить сквер по ул. Степана Бандеры напротив Автовокзала (бывшая ул. Баумана) (пешеходными дорожками, освещением, лавочками, урнами) и благоустроить остановки общественного транспорта по ул. Степана Бандеры около домов №7, №12, №35», - писал автор петиции Борьба Андрей Сергеевич.
Ответ на электронную петицию:
«Ваша электронная петиция о проведении работ по благоустройству сквера Памяти Жертв Голодомора, расположенном по ул. С. Бандеры в г. Сумы и другим вопросам, рассмотрено департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что городским бюджетом на 2018 год, утвержденным решением Сумского городского совета от 21.12.2017 № 2909-МР расходы на осуществление указанных в Вашей петиции мероприятий, не предусмотрены.
В свою очередь, департаментом инфраструктуры города в феврале текущего года будут подготовлены и направлены предложения в профильную депутатской комиссии Суского горсовета по потребностям по дополнительному финансированию заказа проектно-сметных документаций на капитальному ремонту указанного выше сквера и благоустройство остановок общественного транспорта по ул. С. Бандеры в районе жилых домов №7; №11; №35 и проведения их экспертизы. При положительном рассмотрении этих предложений и экономии средств городского бюджета, предусмотренных на капитальные ремонты других объектов благоустройства, департамент инфраструктуры сможет приступить к выполнению указанных выше работ».
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