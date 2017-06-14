В Сумах митингуют бывшие силовики Сегодня, 7 февраля, в 11:00 начался очередной митинг, на котором военные пенсионеры из разных уголков Сумской области требуют пересчитать им пенсии в связи с «осовремениванием».

На митинг сошлось около 400 человек. Люди настаивают на немедленном перерасчете пенсий, пишет 0542.ua.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, люди готовы перекрыть дорогу.

Подобные акции протеста развернулись и в других городах Украины.

Отметим, что это уже вторая акция протеста за этот год. В прошлый раз люди требовали установить социальную справедливость 17 января.

Напомним, что на прошлой сессии горсовета, депутаты приняли решение обратиться к правительству с просьбой незамедлительно пересмотреть пенсии военным в связи с тем, что выплаты не «осовременивали» 7 лет.

В тексте документа депутаты горсовета настаивают на неотложной отмене постановления Кабмина № 1052 от 27 декабря 2017 года и с 1 января 2018 года осуществить перерасчет ранее назначенных пенсий. В обращении акцентируют на том, чтобы установить морально справедливые, экономически и финансово обоснованные соотношения размеров денежного обеспечения заработной платы и пенсий во всех сферах государственной службы и отраслях реального сектора производства.