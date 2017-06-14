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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43425

В Сумах митингуют бывшие силовики

Сегодня, 7 февраля, в 11:00 начался очередной митинг, на котором военные пенсионеры из разных уголков Сумской области требуют пересчитать им пенсии в связи с «осовремениванием».

На митинг сошлось около 400 человек. Люди настаивают на немедленном перерасчете пенсий, пишет 0542.ua.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, люди готовы перекрыть дорогу.

Подобные акции протеста развернулись и в других городах Украины.

Отметим, что это уже вторая акция протеста за этот год. В прошлый раз люди требовали установить социальную справедливость 17 января.

Напомним, что на прошлой сессии горсовета, депутаты приняли решение обратиться к правительству с просьбой незамедлительно пересмотреть пенсии военным в связи с тем, что выплаты не «осовременивали» 7 лет.

В тексте документа депутаты горсовета настаивают на неотложной отмене постановления Кабмина № 1052 от 27 декабря 2017 года и с 1 января 2018 года осуществить перерасчет ранее назначенных пенсий. В обращении акцентируют на том, чтобы установить морально справедливые, экономически и финансово обоснованные соотношения размеров денежного обеспечения заработной платы и пенсий во всех сферах государственной службы и отраслях реального сектора производства.

Общество Военные пенсионеры Митинг
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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