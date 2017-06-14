В Сумах митингуют бывшие силовики

На митинг сошлось около 400 человек. Люди настаивают на немедленном перерасчете пенсий, пишет 0542.ua.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, люди готовы перекрыть дорогу.
Подобные акции протеста развернулись и в других городах Украины.
Отметим, что это уже вторая акция протеста за этот год. В прошлый раз люди требовали установить социальную справедливость 17 января.
Напомним, что на прошлой сессии горсовета, депутаты приняли решение обратиться к правительству с просьбой незамедлительно пересмотреть пенсии военным в связи с тем, что выплаты не «осовременивали» 7 лет.
В тексте документа депутаты горсовета настаивают на неотложной отмене постановления Кабмина № 1052 от 27 декабря 2017 года и с 1 января 2018 года осуществить перерасчет ранее назначенных пенсий. В обращении акцентируют на том, чтобы установить морально справедливые, экономически и финансово обоснованные соотношения размеров денежного обеспечения заработной платы и пенсий во всех сферах государственной службы и отраслях реального сектора производства.
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