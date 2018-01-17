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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53134

Зашли попить водички: у шосткинской пенсионерки украли 21 тысячу

Правоохранители разыскивают злоумышленниц, которые обокрали квартиру пенсионерки.

Сообщение о краже на линию «102» поступило от 87-летней жительницы Шостки, которая сообщила о том, что из ее квартиры пропала большая сумма денег. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе беседы с полицейскими пенсионерка рассказала, что днем в ее квартиру пришли две незнакомые женщины с ребенком, которые попросили дать им воды для мальчика, чтобы запить лекарство. А когда она согласилась помочь, те ее обокрали, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Злоумышленницы действовали по четко спланированному плану, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им нужно было попасть в квартиру, отвлечь хозяйку дома и незаметно ее обокрасть. Перед пожилой женщиной разыграли целое представление. Роль досталась даже ребенку».

По словам заявительницы, без приглашения одна из женщин вошла в ее дом. Пока она набирала воду, мальчик на пороге кухни пожаловался матери на мокрые ноги. Гостья попросила вынести ей еще пакетов. Потом выяснилось, что обычной воды ребенку нельзя, а нужна только кипяченая. И только тогда, когда женщина выполнила все их просьбы, и те ушли, пенсионерка проверила свои сбережения и обнаружила пропажу 21 000 гривен.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого правоохранители делают все возможное, чтобы разыскать злоумышленниц и вернуть потерпевшей деньги. Правоохранители продолжают призывать граждан, быть крайне осторожными с незнакомцами, которых советуют не впускать в свой дом и пытаться ограничить с ними общение. А у так называемых визитеров, которые представляются работниками различных коммунальных служб, полицейские советуют требовать удостоверение или документы, подтверждающие личность и полномочия. О всех подозрительных лицах, сразу сообщайте в полицию.

Право Кража Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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