Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11223

Сумские экологи подвели итоги января

В течение января 2018 года Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено 50 ресурсных проверок на 19 объектах государственного надзора (контроля).

64% ресурсных проверок проведено внепланово. В частности, проверено состояние выполнения выданных ранее предписаний Липоводолинским поселковым советом и 13 субъектами хозяйствования. За невыполнение предписаний составлено 5 протоколов по статье 188-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях на общую сумму штрафов 1445 грн.

Согласно утвержденному плану проведения проверки Лебединского городского совета, Лебединской райгосадминистрации, Басовского и Ульяновского сельских советов.

По результатам проведенных Инспекцией в январе 2018 года проверок составлено 23 протокола об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 27 человек. Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 4624 грн, взыскано 6766 грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитан ущерб на сумму 78830 грн, которые предъявлены как претензии для возмещения. Взыскано 20 претензий / исков (с учетом ранее предъявленных) на общую сумму 117 519 грн. В частности, предприятием ООО «Агробизнес ТСК» было возмещены убытки за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на сумму 9990 грн и за самовольное пользование поверхностными водами на сумму 4263 грн, гражданами возмещен ущерб за самовольный темницу леса на общую сумму 14 674 грн, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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