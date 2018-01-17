В КП «Электроавтотранс» объяснились по льготам на проезд для школьников и студентов В связи с актуальностью вопроса по тарифам на проезд в коммунальном транспорте для школьников и студентов, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» предоставило необходимые разъяснения.

Стоимость проезда определена решением исполнительного комитета городского совета от 16 января 2018 № 37 «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс».

Данное решение вступило в силу с 1 февраля. Стоимость одной пассажироперевозки в городском электротранспорте составляет 2,5 грн, стоимость одной пассажироперевозки на автобусных маршрутах общего пользования - 3,5 гривен. А для школьников и студенты действуют льготные условия:

- ученики 1-11 классов, обучающихся в школах Сум, платят 50% от полной стоимости абонементного билета за проезд, то есть 1,25 грн в троллейбусе и 1,75 грн в автобусе, но при наличии ученического билета. Если данного вида документа во время проезда в троллейбусе / автобусе ученик не предъявляет, то он платит полную цену, то есть 2,5 грн и 3,5 грн соответственно;

- студенты дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации города имеют право льготного проезда в троллейбусе при покупке месячного проездного билета. Абонемент по льготной цене 37,5 грн студенты могут приобрести у кондуктора, водителя или в кассе КП «Электроавтотранс». В случае покупки билета, дающего право разового проезда, студенты платят полную стоимость билета, то есть 2,5 гривен;

- в автобусах студенты платят полную стоимость за проезд - 3,5 гривен. Месячных проездных на автобус для студентов решением исполнительного комитета городского совета не предусмотрено.