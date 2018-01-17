Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16202

В КП «Электроавтотранс» объяснились по льготам на проезд для школьников и студентов

В связи с актуальностью вопроса по тарифам на проезд в коммунальном транспорте для школьников и студентов, коммунальное предприятие «Электроавтотранс» предоставило необходимые разъяснения.

Стоимость проезда определена решением исполнительного комитета городского совета от 16 января 2018 № 37 «Об установлении тарифов на услуги городского электрического транспорта и услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, предоставляются КП СГС «Электроавтотранс».

Данное решение вступило в силу с 1 февраля. Стоимость одной пассажироперевозки в городском электротранспорте составляет 2,5 грн, стоимость одной пассажироперевозки на автобусных маршрутах общего пользования - 3,5 гривен. А для школьников и студенты действуют льготные условия:

- ученики 1-11 классов, обучающихся в школах Сум, платят 50% от полной стоимости абонементного билета за проезд, то есть 1,25 грн в троллейбусе и 1,75 грн в автобусе, но при наличии ученического билета. Если данного вида документа во время проезда в троллейбусе / автобусе ученик не предъявляет, то он платит полную цену, то есть 2,5 грн и 3,5 грн соответственно;

- студенты дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации города имеют право льготного проезда в троллейбусе при покупке месячного проездного билета. Абонемент по льготной цене 37,5 грн студенты могут приобрести у кондуктора, водителя или в кассе КП «Электроавтотранс». В случае покупки билета, дающего право разового проезда, студенты платят полную стоимость билета, то есть 2,5 гривен;

- в автобусах студенты платят полную стоимость за проезд - 3,5 гривен. Месячных проездных на автобус для студентов решением исполнительного комитета городского совета не предусмотрено.

Общество КП «Электроавтотранс» Льготный проезд
view counter

По тематике

Сегодня 12:54

Анализ тендера на троллейбусы в Сумах: цена на уровне «потолка» и недопуск модели БКМ-321

В системе Prozorro опубликовано объявление о проведении торгов КП «Електроавтотранс» на закупку 4 троллейбусов на общую сумму 20,8 млн. грн....

Сегодня 08:30

КП «Электроавтотранс» объявило тендер на закупку четырех троллейбусов

Коммунальное предприятие «Электроавтотранс» 6 февраля объявило в Системе публичных электронных закупок ProZorro тендер на закупку четырех троллейбусов....

Вчера 11:40

В Сумах анонсировали открытие еще одной группы обучения водителей троллейбусов

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог анонсировал открытие новой группы обучения водителей троллейбусов в конце февраля...

05.02.2018 09:44

В Сумах не спешат покупать троллейбусы

Несмотря на заявления о поддержке коммунального транспорта, само КП «Электроавтотранс» тормозит закупку новых троллейбусов....

31.01.2018 14:33

С 1 февраля повышается стоимость проезда в троллейбусах и коммунальных автобусах

С 1 февраля вступают в силу новая стоимость проезда в троллейбусах и автобусах КП «Электроавтотранс»....

Новости

Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины
Сегодня 17:12
Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность
Сегодня 16:48
На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников
Сегодня 16:42
Полицейские раскрыли 6 краж за сутки
Сегодня 16:34
Зашли попить водички: у шосткинской пенсионерки украли 21 тысячу
Сегодня 15:53
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов
Сегодня 15:50
На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда
Сегодня 15:19
За месяц рыбоохранный патруль изъял больше 200 кг нелегально пойманной рыбы
Сегодня 15:04
«Сумыхимпром» продолжит работу по давальческой схеме с компанией Фирташа
Сегодня 14:17
В Сумах малолетки ограбили парня
Сегодня 13:29
В Сумах провели «Правовой Speed-Dating»
Сегодня 13:02
В Сумах полгорода останется без воды
Сегодня 12:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.