Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

Турнир получился очень представительным: за медали боролись около 600 спортсменов из 24 регионов Украины. Среди них и сумчане, которые не остались без медалей.
Среди юниоров до 20 лет серебро завоевал Дмитрий Нагорный (весовая категория до 68 кг), среди юниорок до 20 лет бронза у Елизаветы Дидоренко (44 кг), а среди юниоров до 18 лет третье место у Игоря Басанца.
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