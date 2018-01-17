В Сумах брат украл у сестры золотой перстень В полицию обратилась 42-летняя сумчанка, которая сообщила правоохранителям о краже из ее дома золотого перстня.

В течение суток правоохранители вычислили злоумышленника, которым оказался 45-летний родной брат заявительницы. Полицейские выяснили, что в тот день подозреваемый пришел в гости к сестре, и, хорошо зная, где она держит драгоценности, украл из тайника золотой перстень. Похищенную вещь он сбыл в один из ломбардов города за три с лишним тысяч гривен, которые и потратил по своему усмотрению, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.