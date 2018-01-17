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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3492

Полицейские раскрыли 6 краж за сутки

Всего с начала года правоохранители раскрыли 193 факта похищения чужого имущества из 289 зарегистрированных.

42-летний заявитель обратился к сумских правоохранителям по поводу похищения у него банковской карточки. В ходе проведенных местными сыщиками оперативных мероприятий, они выяснили, что к похищению карточки причастен 41-летний сумчанин. Злоумышленник сразу снял с карточки всю наличность и потратил ее на собственные нужды.

Двух «металлоискателей», которые похищали металлические изделия из чужих домов, уличили в Ахтырском и Сумском районах. В первом случае, 34-летний ранее судимый ахтырчанин потянул из одного из дачных домиков местного дачного общества металлическую печь «буржуйку». А во втором случае, 20-летний житель одного из сел Сумского района проник в дачный дом, отжав пластиковую оконную раму, и украл из 12 секций радиатора батарей, общим весом 70 кг.

Тем же способом в дачный домик в Краснополье проник и 29-летний местный житель. Мужчина прихватил из домика электрочайник, несколько кастрюль и оставленный хозяином запас продуктов. Общая сумма похищенных предметов и продуктов составила около 800 гривен.

Кражу велосипеда и мобильного телефона раскрыли полицейские Конотопского и Путивльского районов. К этим преступлениям оказались причастны 45-летний житель Конотопского района и 42-летний путивлянин соответственно.

По данным фактам совершенных краж в полиции уже открыты уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия. В рамках открытых уголовных производств следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Кража
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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