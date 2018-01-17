В Сумах полгорода останется без воды КП «Горводоканал» сообщает о приостановлении водоснабжения.

В ночь с 7 на 8 февраля будет приостановлена работа Лепеховской насосной станций. Остановка водозабора обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы по замене двух задвижек на пересечении ул. Павлова и ул. Черновола и на пересечении ул. Роменская и ул.20 лет Победы. Водозабор не будет работать с 23:00 до 5:00.

В ночное время воды не будет в домах жителей района Тепличного, Добровольной, ул. Соборная, ул. Ильинская, ул. С. Бандеры, ул. Нахимова, ул. Белопольское шоссе и прилегающих к ним, а также Роменского микрорайона и с.Сад.

Коммунальщики рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.