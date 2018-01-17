В Сумах провели «Правовой Speed-Dating» Сумские патрульные приняли участие в мероприятии под названием «Правовой Speed-Dating».

Мероприятие организовано ОО «Center for Euroinitiatives» в рамках реализации проекта «Полис» международной организации IREX.

Участниками мероприятия стали представители Управления патрульной полиции в Сумской области и правозащитники Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Около 50 желающих посетили мероприятие. «Правовой Speed-Dating» состоял из 5 раундов по 15 минут каждый. Гости имели возможность выбрать себе собеседников из полиции или правозащитной организации и задать им вопросы, относящиеся к их компетенции.

Проект «Полис» был создан для знакомства населения с функциями и задачами полиции с целью совместного создания безопасной среды.