В Сумах провели «Правовой Speed-Dating»

Мероприятие организовано ОО «Center for Euroinitiatives» в рамках реализации проекта «Полис» международной организации IREX.
Участниками мероприятия стали представители Управления патрульной полиции в Сумской области и правозащитники Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.
Около 50 желающих посетили мероприятие. «Правовой Speed-Dating» состоял из 5 раундов по 15 минут каждый. Гости имели возможность выбрать себе собеседников из полиции или правозащитной организации и задать им вопросы, относящиеся к их компетенции.
Проект «Полис» был создан для знакомства населения с функциями и задачами полиции с целью совместного создания безопасной среды.
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