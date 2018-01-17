Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02225

В Сумах провели «Правовой Speed-Dating»

Сумские патрульные приняли участие в мероприятии под названием «Правовой Speed-Dating».

Мероприятие организовано ОО «Center for Euroinitiatives» в рамках реализации проекта «Полис» международной организации IREX.

Участниками мероприятия стали представители Управления патрульной полиции в Сумской области и правозащитники Сумского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Около 50 желающих посетили мероприятие. «Правовой Speed-Dating» состоял из 5 раундов по 15 минут каждый. Гости имели возможность выбрать себе собеседников из полиции или правозащитной организации и задать им вопросы, относящиеся к их компетенции.

Проект «Полис» был создан для знакомства населения с функциями и задачами полиции с целью совместного создания безопасной среды.

Право Патрульная полиция
view counter

По тематике

Вчера 13:41

В Сумах патрульные устроили погоню за пьяным водителем (видео)

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя, который пытался сбежать от полицейских....

02.02.2018 15:04

Патрульные спасли наркомана-высотника (видео)

Патрульные спасли мужчину, который по неизвестным причинам оказался между двумя балконами на 6-ом этаже многоэтажки....

Проверив оперативность патрульных, сумчанин получил от них два админматериала
30.01.2018 18:24

Проверив оперативность патрульных, сумчанин получил от них два админматериала

Патрулируя город, экипажи патрульных получили сообщение о совершении ограбления на улице Интернационалистов....

30.01.2018 13:47

В Сумах на ходу загорелся автомобиль (видео)

Патрульные помогли потушить автомобиль, который загорелся прямо во время движения....

Авто-призрак обнаружили патрульные на Сумщине
30.01.2018 12:58

Авто-призрак обнаружили патрульные на Сумщине

Инспекторы отдела БДД обнаружили автомобиль, который не значится ни в одной базе полиции....

Новости

Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины
Сегодня 17:12
Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность
Сегодня 16:48
На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников
Сегодня 16:42
Полицейские раскрыли 6 краж за сутки
Сегодня 16:34
Зашли попить водички: у шосткинской пенсионерки украли 21 тысячу
Сегодня 15:53
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов
Сегодня 15:50
На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда
Сегодня 15:19
За месяц рыбоохранный патруль изъял больше 200 кг нелегально пойманной рыбы
Сегодня 15:04
«Сумыхимпром» продолжит работу по давальческой схеме с компанией Фирташа
Сегодня 14:17
В Сумах малолетки ограбили парня
Сегодня 13:29
В Сумах провели «Правовой Speed-Dating»
Сегодня 13:02
В Сумах полгорода останется без воды
Сегодня 12:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.