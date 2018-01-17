Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины Сегодня, 7 февраля, на учебно-спортивной базе «Тысовец» в Сколе, Львовской области прошли эстафеты у женщин и мужчин в рамках Чемпионата Украины по биатлону.

В обоих эстафетах сумские команды (Виктория Рыжих, Анастасия Дидоренко, Анна Кривонос и Екатерина Свинаренко, а также Денис Насыко, Кирилл Сергиенко, Сергей Колесник и Антон Дудченко. ) выиграли бронзовые медали. Кроме того, несколько уроженцев Сумщины выступали за другие команды: Оксана Коваленко и Любовь Кипяченкова в составе харьковской сборной, а Андрей Доценко и Руслан Ткаленко, выступающие за Черниговщину, стали чемпионами.