Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:12267

Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины

Сегодня, 7 февраля, на учебно-спортивной базе «Тысовец» в Сколе, Львовской области прошли эстафеты у женщин и мужчин в рамках Чемпионата Украины по биатлону.

В обоих эстафетах сумские команды (Виктория Рыжих, Анастасия Дидоренко, Анна Кривонос и Екатерина Свинаренко, а также Денис Насыко, Кирилл Сергиенко, Сергей Колесник и Антон Дудченко.

) выиграли бронзовые медали. Кроме того, несколько уроженцев Сумщины выступали за другие команды: Оксана Коваленко и Любовь Кипяченкова в составе харьковской сборной, а Андрей Доценко и Руслан Ткаленко, выступающие за Черниговщину, стали чемпионами.

Спорт Биатлон
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«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
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«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
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15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
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«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
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CINETECH+, 2D 16:20
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Уэс Болл (США, 2018)
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Уэс Болл (США, 2018)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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