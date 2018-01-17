Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19170

На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда

Бурынские полицейские расследуют смерть 86-летнего пенсионера.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции позвонила медицинский работник и сообщила о смерти 86-летнего местного пенсионера. Предварительно старик умер, ударившись при падении на печку.

Однако сотрудники полиции, выехавшие на сообщение, подвергли сомнению такую причину смерти, поскольку на окровавленном теле умершего были явные признаки того, что его жестоко избили.

Мнение правоохранителей подтвердила проведенная судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой смерть мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений: закрытой черепно-мозговой травмы, сдавливания вещества головного мозга, субарахноидального кровоизлияния с прорывом крови в боковые желудочки мозга, перелома костей носа, перелома подъязычной кости, перелома грудной кости, множественных переломов ребер.

По данному факту на сегодня открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Уже во время первоочередных следственных действий под подозрение попал внук умершего, 31-летний мужчина, имеющий в своем прошлом судимость за нанесение средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Молодой человек из-за недоразумений в своей семье несколько месяцев проживал у своего дедушки. Как установило следствие, в тот день между ними произошла ссора, в ходе которой внук силой стал доказывать старику свою точку зрения. Сам же подозреваемый отказывается давать полиции показания.

Суд избрал задержанному молодому человеку меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в следственном изоляторе. Следствие в рамках открытого уголовного производства окончательно выясняет обстоятельства и причины совершения преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Бурынский район Убийство
view counter

По тематике

Вчера 18:07

Прокуратура Сумщины распространила видео с места убийства трехлетней давности (видео)

Пресс-служба прокуратуры области на странице в Фейсбуке выложила видео с места событий 10 мая 2015 года, когда несовершеннолетний зарезал сумчанина....

На Сумщине отец убил 19-летнего сына: подробности от полиции
Вчера 11:43

На Сумщине отец убил 19-летнего сына: подробности от полиции

Происшествие произошло в селе Суходол Глуховского района ночью 2 февраля. Во время пьяной ссоры 55-летний мужчина топором нанес сыну...

Вчера 09:24

На Сумщине отец зарубил сына

Трагедия произошла 2 февраля в с. Суходол Глуховского района....

05.02.2018 12:33

Прокуратура подаст апелляцию на оправдательный приговор 15-летнему убийце

Суд оправдал юношу, который в 15-летнем возрасте лишил жизни одного и ранил другого мужчину. Прокуратура категорически не согласна с таким...

05.02.2018 12:04

Суд оправдал сумчанина, который в 15 лет зарезал человека

Сегодня, 5 февраля, в Заречном районном суде г. Сумы был вынесен вердикт по обвинению несовершеннолетнего сумчанина в убийстве и покушении...

Новости

Сумские биатлонисты взяли две бронзы на чемпионате Украины
Сегодня 17:12
Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность
Сегодня 16:48
На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников
Сегодня 16:42
Полицейские раскрыли 6 краж за сутки
Сегодня 16:34
Зашли попить водички: у шосткинской пенсионерки украли 21 тысячу
Сегодня 15:53
Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов
Сегодня 15:50
На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда
Сегодня 15:19
За месяц рыбоохранный патруль изъял больше 200 кг нелегально пойманной рыбы
Сегодня 15:04
«Сумыхимпром» продолжит работу по давальческой схеме с компанией Фирташа
Сегодня 14:17
В Сумах малолетки ограбили парня
Сегодня 13:29
В Сумах провели «Правовой Speed-Dating»
Сегодня 13:02
В Сумах полгорода останется без воды
Сегодня 12:57
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
«Дикий» Лин Одинг (Канада, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 17:20 19:10
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
«Большая игра» Аарон Соркин (Китай, США, Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:45 13:20 15:55 18:30 21:05 23:40
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
«Все пары делают это» Максим Говаре (Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00 23:00
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
«Короче» Александр Пэйн (США, 2017)
Кино Космос
15:35 – 45 грн. 18:15 – 50 грн.
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
«Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи (Великобритания, Франция, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:45 23:00
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
«Кое-что на день рождения» Susan Walter (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:20
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.