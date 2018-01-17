На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда Бурынские полицейские расследуют смерть 86-летнего пенсионера.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции позвонила медицинский работник и сообщила о смерти 86-летнего местного пенсионера. Предварительно старик умер, ударившись при падении на печку.

Однако сотрудники полиции, выехавшие на сообщение, подвергли сомнению такую причину смерти, поскольку на окровавленном теле умершего были явные признаки того, что его жестоко избили.

Мнение правоохранителей подтвердила проведенная судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой смерть мужчины наступила в результате многочисленных телесных повреждений: закрытой черепно-мозговой травмы, сдавливания вещества головного мозга, субарахноидального кровоизлияния с прорывом крови в боковые желудочки мозга, перелома костей носа, перелома подъязычной кости, перелома грудной кости, множественных переломов ребер.

По данному факту на сегодня открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Уже во время первоочередных следственных действий под подозрение попал внук умершего, 31-летний мужчина, имеющий в своем прошлом судимость за нанесение средней тяжести телесных повреждений и хулиганство. Молодой человек из-за недоразумений в своей семье несколько месяцев проживал у своего дедушки. Как установило следствие, в тот день между ними произошла ссора, в ходе которой внук силой стал доказывать старику свою точку зрения. Сам же подозреваемый отказывается давать полиции показания.

Суд избрал задержанному молодому человеку меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в следственном изоляторе. Следствие в рамках открытого уголовного производства окончательно выясняет обстоятельства и причины совершения преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.