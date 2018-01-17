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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42122

На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников

В международном пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередные попытки втягивания пограничников в противоправную деятельность.

6 февраля во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Львов» пограничный наряд обнаружил гражданина Таджикистана, который с целью беспрепятственного пересечения границы предложил стражу рубежей неправомерное вознаграждение в сумме 1500 российских рублей.

Также при оформлении этого же поезда гражданин Узбекистана, чтобы попасть на территорию Украины, решил подкупить пограничников, вложив в свой паспортный документ в качестве взятки денежные средства в сумме 1000 рублей РФ.

В действиях иностранцев, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.

Право Взятка Пограничники
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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