На Сумщине таджик и узбек пытались подкупить пограничников

6 февраля во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Москва - Львов» пограничный наряд обнаружил гражданина Таджикистана, который с целью беспрепятственного пересечения границы предложил стражу рубежей неправомерное вознаграждение в сумме 1500 российских рублей.
Также при оформлении этого же поезда гражданин Узбекистана, чтобы попасть на территорию Украины, решил подкупить пограничников, вложив в свой паспортный документ в качестве взятки денежные средства в сумме 1000 рублей РФ.
В действиях иностранцев, по украинскому законодательству, содержатся признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения.
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