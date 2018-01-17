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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48155

Полиция предупреждает: распространение психотропных веществ влечет за собой уголовную ответственность

Из-за «рекламы» различных солей, спайсов и иных психотропных веществ, размещенной на зданиях, заборах или в сети Интернет, сотрудники Управления противодействия наркопреступности рекомендуют родителям обращать внимание на поведение и круг общения своих детей.

Надписи краской из баллончиков вроде «соли + фен», «белый и соль» на стенах зданий и заборах в населенных пунктах области не остались незамеченными ни обычными гражданами, ни полицией. Целевая аудитория, на которую расчитана такая «реклама» - молодежь от шестнадцати до двадцати пяти лет. Сначала эти «соли» появились в начале 2000-х в США и Европе, но когда тамошние правоохранители обнаружили, что действие этих синтетических веществ

по эффективности значительно превышает марихуану, их легальный оборот запретили почти везде. В Украине такой запрет на подобные вещества существует с 2010 года.

«Осенью прошлого года работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области пресекли деятельность 24-летнего жителя города Николаева, прибывшего  в Сумы и через так называемые «закладки» занимавшегося реализацией наркозависимым лицам и молодежи соли РVP, - комментирует и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности Александр Ройко. - У злоумышленника полиция изъяла 100 граммов этого психотропного вещества и 20 граммов амфетамина. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет 54 000 гривен».

Примерно тогда же правоохранители в Сумах задержали и 19-летнего местного жителя, у которого изъяли 15 полиэтиленовых пакетиков, в которых были расфасованы 27 граммов «соли».

Полиция открыла уголовные производства по ч.3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Злоумышленникам может грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

Чтобы противостоять распространению наркотических и психотропных веществ, Управление противодействия наркопреступности вместе с отделом по борьбе с киберпреступностью проводят совместные мероприятия и выявляют сайты и сети, на которых рекламируются и предлагаются в продажу психотропные или наркотические вещества.

Правоохранители рекомендуют родителям подростков обратить внимание на поведение своих детей. Характерные признаки поведения для людей, употребляющих психотропные вещества - это чрезвычайная возбудимость и чрезмерная физическая активность. Такие люди всегда оживленные, могут не спать даже по двое-трое суток и оставаться в тонусе. А еще часто выдают себя беспричинным, «дурным» смехом и какими-то неадекватными действиями и поступками.

Обращайте внимание также и на то, с кем общаются ваши сыновья и дочери, на содержание их карманов. Когда же заподозрите, что ваш ребенок мог «подсесть» на наркотики или психотропы, - немедленно обратитесь за советом к врачу-наркологу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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