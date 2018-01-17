Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:50284

В Ахтырке молодой человек обокрал соседку

О том, что из частного подсобного помещения исчезли алюминиевые изделия, в полицию заявила владелица похищенного имущества.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.
«Наши сотрудники быстро установили лицо, которое «приложило руку» к краже, - комментирует руководитель Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. Выяснилось, что в своем прошлом он уже имел судимость за совершение подобных имущественных преступлений».
Подозреваемый спрятал украденные вещи в собственном дворе, надеясь в будущем сдать их в металлоприемный пункт. Полученные таким образом деньги рассчитывал потратить на собственные нужды. Однако его планам помешали полицейские.
Сейчас найденные и изъятые вещи уже возвращены заявительнице. В отношении «горе-соседа» открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины - тайное похищение чужого имущества кража, соединенная с проникновением в помещение, совершенное повторно. За кражу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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