В Ахтырке молодой человек обокрал соседку

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.
«Наши сотрудники быстро установили лицо, которое «приложило руку» к краже, - комментирует руководитель Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Злоумышленником оказался 23-летний местный житель. Выяснилось, что в своем прошлом он уже имел судимость за совершение подобных имущественных преступлений».
Подозреваемый спрятал украденные вещи в собственном дворе, надеясь в будущем сдать их в металлоприемный пункт. Полученные таким образом деньги рассчитывал потратить на собственные нужды. Однако его планам помешали полицейские.
Сейчас найденные и изъятые вещи уже возвращены заявительнице. В отношении «горе-соседа» открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.185 УК Украины - тайное похищение чужого имущества кража, соединенная с проникновением в помещение, совершенное повторно. За кражу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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