Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию? Нардеп Олег Медуница призывает мажоритарщиков Сумщины подписать общее депутатское обращение к Президенту, с целью не допустить повышения тарифа на электроэнергию для бизнеса. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

«Готую звернення до Президента України, Уряду з метою недопущення різкого підвищення вартості електроенергії для економіки Сумської області. Закликаю колег депутатів від регіону приєднатися», - написал Олег Медуница.

Напомним: Олег Медуница, Александр Сугоняко Николай Лаврик, Владислав Бухарев, Игорь Молоток и Андрей Деркач входят в межфракционное депутатское объединение «За Европейскую Сумщину!».

Как утверждает эксперт Андрей Герус, согласно проекту обоснования тарифа, обнародованного ПАО «Сумыоблэнерго», с введением стимулирующего RAB-тарифа, с 1 апреля 2018 года тариф на передачу электроэнергии для предприятий 2-го класса вырастет на 199% или в 2,99 раза. Тариф для конечного потребителя вырастет на 39% (с 2,28 грн. до 3,17 грн. за кВт-час). Это будет самый высокий тариф на электроэнергию в Украине и один из самых высоких в Европе. Для сравнения, в Киеве такой тариф составляет 1,8 грн. за кВт-час.

Протокол открытого обсуждения проекта изменения тарифов ПАО «Сумыоблэнерго» обнародован здесь:

https://www.soe.com.ua/images/docs/sposhivacham/prt_m_010418.pdf

К слову, этот протокол подписал в том числе и Анатолий Ричкаль, первый заместитель председателя Сумской областной Рады.