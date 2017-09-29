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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30160

За 2017 год на Сумщине выявили 425 неоформленных наемных работников

В прошлом году поступления в сводный бюджет налога на доходы физических лиц составили 3,1 млрд грн, что на 45,5% больше, чем за 2016 год (2,1 млрд гривен).

Несмотря на переход крупных плательщиков Сумской области на учет в другие области (средние ежемесячные потери – 5,2 млн грн), поступления единого взноса также выросли на 40,4 % (3,3 млрд грн в 2017 году против 2,3 млрд грн в 2016 году).

Начальник ГУ ГФС в Сумской области Алексей Мазуренко убежден, что эти положительные результаты достигнуты благодаря проведенным мероприятиям по детенизации доходов граждан. Как результат - наблюдается тенденция постепенного уменьшения количества предприятий, которые выплачивали заработную плату на уровне, менее законодательно установленного. Так, по сравнению со II кварталом 2017 года количество таких предприятий уменьшилось на 42, а по сравнению с I кварталом количество предприятий уменьшилось на 519. Кроме этого, 335 предприятий из числа тех, которые насчитывали во II квартале 2017 года заработную плату ниже минимального размера, в третьем квартале 2017 года увеличили размер заработной платы до уровня минимальной и больше.

Работниками фискальной службы Сумской области выявлено у субъектов хозяйствования 425 неоформленных наемных лиц, с которыми заключены трудовые соглашения. Дополнительные поступления составили 451,3 тыс. гривен.

Кроме этого, если в начале прошлого года шло активное прекращение предпринимательской деятельности физическими лицами - предпринимателями, то уже с марта количество зарегистрированных новых ФЛП превышало количество прекративших деятельность. Также привлечены к государственной регистрации 688 граждан, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без документов. По результатам проведенной работы в бюджет дополнительно поступило 233,3 тыс. грн налогов.

По словам руководителя фискальной службы Сумской области, в отношении субъектов хозяйствования, которые не отреагировали на разъяснительную работу по легализации наемных работников, проводятся контрольно-проверочные мероприятия. Было проведено 18 фактических проверок, по результатам которых выявлено 17 неоформленных наемных лиц и составлено 6 админпротоколов относительно осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Материалы проверок переданы в Управление Гоструда в Сумской области. К нарушителям применены финансовые санкции в сумме 675,2 тыс. гривен.

Общество ГУ ГФС в Сумской области Наемные работники Нелегальное предпринимательство
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