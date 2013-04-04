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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10138

Информация для сумчан: размер выплат пострадавшим на производстве перечислили

Кабинет Министров Украины принял постановление № 1053 «О перечислении размера страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и членам их семей».

Постановление вступило в силу приобрела с 1 января 2018 года.

Во исполнение решения этого постановления Фондом социального страхования Украины в январе текущего года осуществлено осовременивание страховых выплат пострадавшим на производстве и членам их семей за 2008, 2009, 2010, 2011 годы.

Общее количество пострадавших на производстве (членов их семей), которыми занимается городское отделение Фонда и которые имеют право на проведение такого осовременивание, составляет почти 2000 человек.

Увеличен перечисленный размер страховых выплат, начисленный в январе текущего года, который пострадавшие на производстве (члены их семей) получили уже в начале февраля. Общая сумма такого увеличения составляет около 1 млн грн, а в среднем на одного человека приходится 474 гривен.

Всего городским отделением Фонда ежемесячно осуществляются страховые выплаты 2710 пострадавшим на общую сумму почти 7 млн гривен.

Для временно перемещенных лиц перерасчет проведения рабочими органами исполнительной дирекции Фонда по месту их временного проживания (пребывания). В настоящее время в городском отделении состоит на учете 151 переселенец, из них 102 произведен перерасчет на общую сумму около 40 тыс. гривен.

В марте текущего года будет увеличен размер ежемесячных страховых выплат всем пострадавшим на производстве (членам их семей) на 20%. Размер страховых выплат будет перечислено почти 3 тысячам человек.

Общество Соцвыплаты
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