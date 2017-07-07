Сумским безработным предлагали военные контракты

Семинар прошел при участии заместителя военного комиссара Сумского городского военного комиссариата подполковника Сергея Монукало, старшего офицера отделения по подбору в Сумской области Государственной пограничной службы Украины младшего лейтенанта Александра Вареника и заместителя командира 6-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона в/ч А3091 в г. Бердичев лейтенанта Романа Нижника.
Участники семинара ознакомились с порядком отбора граждан на военную службу по контракту и в резерв Вооруженных Сил Украины, а также с условиями труда, денежным обеспечением, перспективами карьерного роста, особенностями пенсионного и медицинского обеспечения военнослужащих, обеспечением социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей.
Присутствующих проинформировали о военных и гражданских профессиях, которые пользуются спросом в военных частях.
Всех желающих пополнить ряды Вооруженных Сил Украины пригласили в военный комиссариат для последующих собеседований.
По данным Сумского областного центра занятости в течение 2017 года статус безработного в центрах занятости Сумщины получили 29,2 тыс. человек....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-августе 2017 года статус безработного в г. Сумы получили 3236 человек...
Центр занятости предлагает сумчанам с недостатками слуха обучение по рабочим специальностям с последующим трудоустройством....
Главное управление статистики в Сумской области информирует, что в январе-июле 2017 года, по данным Сумского областного центра занятости, статус безработного...
За полгода услугами областной службы занятости воспользовались почти 30 тыс. человек....