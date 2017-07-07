Сумским безработным предлагали военные контракты 7 февраля в Сумском городском центре занятости прошел информационный семинар безработных граждан по ориентации на военную службу по контракту.

Семинар прошел при участии заместителя военного комиссара Сумского городского военного комиссариата подполковника Сергея Монукало, старшего офицера отделения по подбору в Сумской области Государственной пограничной службы Украины младшего лейтенанта Александра Вареника и заместителя командира 6-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 2-го гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона в/ч А3091 в г. Бердичев лейтенанта Романа Нижника.

Участники семинара ознакомились с порядком отбора граждан на военную службу по контракту и в резерв Вооруженных Сил Украины, а также с условиями труда, денежным обеспечением, перспективами карьерного роста, особенностями пенсионного и медицинского обеспечения военнослужащих, обеспечением социальными гарантиями военнослужащих и членов их семей.

Присутствующих проинформировали о военных и гражданских профессиях, которые пользуются спросом в военных частях.

Всех желающих пополнить ряды Вооруженных Сил Украины пригласили в военный комиссариат для последующих собеседований.