Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10184

Пограничники задержали россиянку, которую разыскивали правоохранители Швейцарии

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол.

Сегодня, 8 февраля, при осуществлении мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Москва - Киев» военнослужащие обнаружили гражданку России, в отношении которой сработала база данных Интерпола.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданка России находилась в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Швейцарию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Сейчас 43-летнюю женщину передали правоохранительным органам в Сумской области.

Право Интерпол Пограничники
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Кино Планета Кино
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
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Кино Планета Кино
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«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
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Кино Планета Кино
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Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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