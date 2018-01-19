Пограничники задержали россиянку, которую разыскивали правоохранители Швейцарии В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда задержали россиянку, которую разыскивал Интерпол.

Сегодня, 8 февраля, при осуществлении мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Москва - Киев» военнослужащие обнаружили гражданку России, в отношении которой сработала база данных Интерпола.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданка России находилась в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Швейцарию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Сейчас 43-летнюю женщину передали правоохранительным органам в Сумской области.