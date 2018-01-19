Пограничники задержали россиянку, которую разыскивали правоохранители Швейцарии

Сегодня, 8 февраля, при осуществлении мероприятий пограничного контроля пассажиров поезда «Москва - Киев» военнослужащие обнаружили гражданку России, в отношении которой сработала база данных Интерпола.
Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, гражданка России находилась в международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции в Швейцарию для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.
Сейчас 43-летнюю женщину передали правоохранительным органам в Сумской области.
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