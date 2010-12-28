Сумчанка взяла бронзу на чемпионате Украины по тяжелой атлетике

7 февраля среди призеров была и сумчанка Оксана Паладич, которая в весовой категории до 75 кг показала сумму в толчке и рывке 110 кг (45+65 кг). Это третий результат. У победительницы в этом весе луганчанки Татьяны Андриященко 127 кг (58+69 кг).
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Семнадцатилетний воспитанник спортклуба при «Сумыхимпроме» Вадим Сорока стал чемпионом Украины среди юношей, выжав штангу весом 155 кг.... 4
В спортивном зале ОАО "Сумыхимпром" состоялись соревнования по экстремальному жиму среди команд предприятий и организаций города....
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