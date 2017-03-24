Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53202

В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%

За 2017 год в Сумской области потреблено 781 млн куб. м газа, что на 78,7 млн м. куб. меньше по сравнению с 2016 годом.

С 2011 года годовой объем потребления голубого топлива по всем группам потребителей сократился на 31%. Сокращение объемов потребления природного газа на Сумщине зафиксировано среди всех категорий потребителей. В 2017 году бюджетные организации использовали меньше газа на 12%, промышленные предприятия - на 8,2%, бытовые потребители - на 10%.

Годовой объем транспортировки голубого топлива сократился на 78,3 млн м. куб., при этом за этот же период к системе газораспределения подключено более 200 новых объектов и увеличилась протяженность газопроводов, обслуживаемых ПАО «Сумыгаз», сообщает пресс-служба предприятия.

Экономика Газ
view counter

По тематике

18.12.2017 11:28

В Сумах полицейские предотвратили взрыв бытового газа в жилом доме (видео)

Увидев пламя на газовой магистрали жилого дома, правоохранители немедленно эвакуировали жителей дома и вызвали спасателей и аварийную газовую службу...

29.06.2017 18:29

Газоснабжение Ахтырщины восстановлено в реверсном режиме

Газоснабжение Ахтырщины восстановлено в реверсном направлении и отключаться не будет....

12.06.2017 15:58

На Сумщине массово закупают электроплиты

Власти помогают жителям четырех населенных пунктов Сумщины, которые остались без газоснабжения....

15.04.2017 14:39

На Сумщине увеличится добыча нефти и газа?

Госгеонедр проведет аукцион на разработку месторождения нефти и газа в Сумской области.... 1

24.03.2017 10:22

Из-за взрывов в Балаклее через Сумщину стали качать больше газа

«Укртрансгаз» перенаправил часть транзитного газа через Сумщину в обход Балаклеи....

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.