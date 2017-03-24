В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9% За 2017 год в Сумской области потреблено 781 млн куб. м газа, что на 78,7 млн м. куб. меньше по сравнению с 2016 годом.

С 2011 года годовой объем потребления голубого топлива по всем группам потребителей сократился на 31%. Сокращение объемов потребления природного газа на Сумщине зафиксировано среди всех категорий потребителей. В 2017 году бюджетные организации использовали меньше газа на 12%, промышленные предприятия - на 8,2%, бытовые потребители - на 10%.

Годовой объем транспортировки голубого топлива сократился на 78,3 млн м. куб., при этом за этот же период к системе газораспределения подключено более 200 новых объектов и увеличилась протяженность газопроводов, обслуживаемых ПАО «Сумыгаз», сообщает пресс-служба предприятия.