Сумские копы поймали пьяного наркомана

На линию 102 поступило сообщение о неизвестном мужчине, который вблизи супермаркета на улице Героев Крут в нетрезвом состоянии цепляется к людям.
Стражи порядка прибыли на место происшествия, где действительно обнаружили указанного мужчину. Он находился в нетрезвом состоянии и агрессивно вел себя по отношению к окружающим. Полицейские провели с ним разъяснительную работу и сообщили, что будут составлять на него административные материалы.
В это время человек начал нервничать и в дальнейшем пытался избавиться от небольшого пакетика, который держал в кармане. Как выяснилось, в нем находились замотанные в фольгу еще два таких пакетика с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и составили на нарушителя порядка постановление по ст. 178 (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или появление в пьяном виде в общественных местах) КоАП.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.
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