На Сумщине уголовник рецидивист с Донбасса обокрал медработников Работники Середина-Будского отделения полиции оперативно раскрыли ряд краж из кабинетов местной районной больницы и задержали вора.

Злоумышленником, который покусился на чужое, оказался 55-летний житель Мариуполя, который находился в розыске за совершение ряда уголовных и административных правонарушений.

На этот раз, мужчина, зайдя в помещение центральной районной больницы, заметил, что медицинские работники, выходя из кабинетов, не закрывают их на ключ. Поняв, что из этого можно извлечь определенную выгоду, злоумышленник, дождавшись, пока в незапертом кабинете никого не останется, зашел внутрь и из сумки, осталенной медсестрой на стуле, украл денежные средства в сумме 350 гривен. Оставшись никем не замеченным, мужчина умудрился совершить еще две кражи из других кабинетов больницы, вытащив из оставленных без присмотра дамских сумочек медперсонала 250 и 300 гривен. Но здесь удача отвернулась от вора, его заметили люди и вызвали полицию.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражу, совершенную повторно злоумышленнику может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.