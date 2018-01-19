Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58155

В Шостке очередная афера с «денежной реформой»

Назвавшись сотрудницей социальной службы, незнакомая женщина посетила 91-летнего жителя Шостки и под предлогом обмена старых денег на новые, обокрала его на 15 000 гривен.

В Шосткинский отдел полиции обратился 91-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем к нему приходила сотрудница социальной службы, после визита которой из его дома пропали 15 000 гривен.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые во время беседы с дедушкой, узнали, что доверчивый человек сам впустил в свой дом незнакомку. Женщина даже удостоверение ему продемонстрировала, но из-за плохого зрения он не разглядел, что там написано. После чего во время беседы с ней, вытащил из тайника деньги. Тогда-то так называемая соцработник и сообщила дедушке о несуществующей денежной реформе и о том, что гривна вышла из обращения, которую нужно заменить на новые евро.

Переведя разговор с денежной реформы на другую тему, посетительница попросила пенсионера показать ей и электропроводку, чтобы проверить ее исправность. Женщина постоянно отвлекала мужчину разными разговорами. Затем они пошли в хозяйственные помещения, расположенные во дворе, а после так называемой ревизии, она ушла. Когда же пенсионер вернулся в дом и проверил свои деньги, обнаружил пропажу 15000 гривен.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого ведутся поиски злоумышленницы. Правоохранители продолжают призывать граждан быть осторожными во время общения с незнакомыми людьми и советуют не пускать их в свои дома. Если неожиданные визитеры представляются сотрудниками пенсионного фонда, соцработниками, представителями горгаза и т.д. - требуйте и внимательно проверяйте их документы. По возможности, позвоните в учреждение, где они якобы работают, и уточните имеющуюся информацию. Помните, денежная реформа на территории Украины не проходит, и если подобные гости вызывают у вас подозрения, сообщайте о них в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 17:44

Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных

Среди уличенных злоумышленников подавляющее большинство составили «металлоискатели» и «магазинные воры»....

Сегодня 14:04

На Сумщине уголовник рецидивист с Донбасса обокрал медработников

Работники Середина-Будского отделения полиции оперативно раскрыли ряд краж из кабинетов местной районной больницы и задержали вора....

Сегодня 08:15

В Шостке поймали вора-кофемана

Две пачки кофе на общую сумму более 500 гривен похитил из супермаркета ранее судимый 29-летний житель Шостки....

Вчера 17:50

В Ахтырке молодой человек обокрал соседку

О том, что из частного подсобного помещения исчезли алюминиевые изделия, в полицию заявила владелица похищенного имущества....

Вчера 16:34

Полицейские раскрыли 6 краж за сутки

Всего с начала года правоохранители раскрыли 193 факта похищения чужого имущества из 289 зарегистрированных....

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.