В Шостке очередная афера с «денежной реформой» Назвавшись сотрудницей социальной службы, незнакомая женщина посетила 91-летнего жителя Шостки и под предлогом обмена старых денег на новые, обокрала его на 15 000 гривен.

В Шосткинский отдел полиции обратился 91-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем к нему приходила сотрудница социальной службы, после визита которой из его дома пропали 15 000 гривен.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые во время беседы с дедушкой, узнали, что доверчивый человек сам впустил в свой дом незнакомку. Женщина даже удостоверение ему продемонстрировала, но из-за плохого зрения он не разглядел, что там написано. После чего во время беседы с ней, вытащил из тайника деньги. Тогда-то так называемая соцработник и сообщила дедушке о несуществующей денежной реформе и о том, что гривна вышла из обращения, которую нужно заменить на новые евро.

Переведя разговор с денежной реформы на другую тему, посетительница попросила пенсионера показать ей и электропроводку, чтобы проверить ее исправность. Женщина постоянно отвлекала мужчину разными разговорами. Затем они пошли в хозяйственные помещения, расположенные во дворе, а после так называемой ревизии, она ушла. Когда же пенсионер вернулся в дом и проверил свои деньги, обнаружил пропажу 15000 гривен.

В полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», в рамках которого ведутся поиски злоумышленницы. Правоохранители продолжают призывать граждан быть осторожными во время общения с незнакомыми людьми и советуют не пускать их в свои дома. Если неожиданные визитеры представляются сотрудниками пенсионного фонда, соцработниками, представителями горгаза и т.д. - требуйте и внимательно проверяйте их документы. По возможности, позвоните в учреждение, где они якобы работают, и уточните имеющуюся информацию. Помните, денежная реформа на территории Украины не проходит, и если подобные гости вызывают у вас подозрения, сообщайте о них в полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.