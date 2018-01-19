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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:31202

Из-за наплыва клиентов налоговики будут работать до последнего клиента

Из-за аншлага в налоговой в Сумах специалисты ГНИ будут работать до последнего клиента.

Из года в год специалисты Государственной налоговой инспекции в г.Сумы проводят широкую информационную кампанию про удобства и преимущества отчетности в электронном виде, когда используя Интернет-ресурс формируются отчеты и которые оперативно направляются в контролирующий орган.

Анализ работы Центра обслуживания плательщиков ГНИ в. Сумы свидетельствует о том, что наибольший поток посетителей приходится на предельные сроки подачи отчетности.

Сегодня, 8 февраля 2018 года, в залах Центра полный аншлаг, поскольку именно 8 и 9 февраля являются окончательными сроками подачи определенных отчетов и деклараций ФЛП.

С целью ускорения процедуры принятия и обработки отчетности в ЦОП обустроены еще три дополнительных рабочих места.

Конечно, специалисты инспекции всегда готовы прислушаться к вашим пожеланиям по улучшению работы по вопросам приема отчетности, но вместе с тем просят не пренебрегать предложениями фискальной службы: в будущем не откладывать процедуру подачи или отправки отчета по почте на последние дни. Это особенно касается тех ФЛП, которые подают отчеты с нулевыми показателями и которую можно было бы подать еще в январе.

В настоящее время специалисты ГНИ в г. Сумы будут работать и оставаться на рабочих местах до тех пор, пока не примут отчетность у последнего налогоплательщика.

Общество Налоги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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