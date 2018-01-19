Из-за наплыва клиентов налоговики будут работать до последнего клиента Из-за аншлага в налоговой в Сумах специалисты ГНИ будут работать до последнего клиента.

Из года в год специалисты Государственной налоговой инспекции в г.Сумы проводят широкую информационную кампанию про удобства и преимущества отчетности в электронном виде, когда используя Интернет-ресурс формируются отчеты и которые оперативно направляются в контролирующий орган.

Анализ работы Центра обслуживания плательщиков ГНИ в. Сумы свидетельствует о том, что наибольший поток посетителей приходится на предельные сроки подачи отчетности.

Сегодня, 8 февраля 2018 года, в залах Центра полный аншлаг, поскольку именно 8 и 9 февраля являются окончательными сроками подачи определенных отчетов и деклараций ФЛП.

С целью ускорения процедуры принятия и обработки отчетности в ЦОП обустроены еще три дополнительных рабочих места.

Конечно, специалисты инспекции всегда готовы прислушаться к вашим пожеланиям по улучшению работы по вопросам приема отчетности, но вместе с тем просят не пренебрегать предложениями фискальной службы: в будущем не откладывать процедуру подачи или отправки отчета по почте на последние дни. Это особенно касается тех ФЛП, которые подают отчеты с нулевыми показателями и которую можно было бы подать еще в январе.

В настоящее время специалисты ГНИ в г. Сумы будут работать и оставаться на рабочих местах до тех пор, пока не примут отчетность у последнего налогоплательщика.