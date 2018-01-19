Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32234

В Сумах петиция получила положительный ответ

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Придомовая дорога по Лушпы 20, 20/1, 22».

«Прошу отремонтировать придомовую дорогу между домами по адресу: пр.М.Лушпы 20, 20/1, 22, которая находится в ужасном состоянии и не ремонтировалась с момента сдачи этих домов в эксплуатацию 1982 году. Прошу голосовать всех горожан, ведь хотя бы раз в жизни вы проезжали этим кошмаром», - писал автор петиции Вировец Сергей Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, капитальный ремонт дороги в районе жилых домов №20, 20/1, 22 по пр. М. Лушпы запланирован на текущий год в пределах выделенного финансирования. При наступлении благоприятных погодных условий работы будут начаты».

Общество Евродвор Петиция
view counter

По тематике

Сегодня 11:48

Сумчане собирают подписи за строительство жилья для АТОшников

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Построить дома для участников боевых действий и участников АТО»....

Сегодня 11:05

В Сумах собирают подписи за общественный контроль качества городских перевозок

Петиция с требованием создать в Сумах ресурс для общественного контроля качества перевозок в автобусах частных перевозчиков, работающих на городских маршрутах,...

Вчера 11:25

В Сумах может появиться сквер Степана Бандеры

Получила ответ городских властей электронная петиция «Сквер Степана Бандеры»....

06.02.2018 15:40

Сумская «Девятка» не увидит ремонта дорог и освещения еще минимум год

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Прошу отремонтировать дорогу и сделать освещение по ул. Демьяна Коротченко»....

01.02.2018 14:58

В Сумах с маршрутками на Киев будут бороться заборами

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Освободить центр города от маршруток»....

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.