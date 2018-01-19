В Сумах петиция получила положительный ответ

«Прошу отремонтировать придомовую дорогу между домами по адресу: пр.М.Лушпы 20, 20/1, 22, которая находится в ужасном состоянии и не ремонтировалась с момента сдачи этих домов в эксплуатацию 1982 году. Прошу голосовать всех горожан, ведь хотя бы раз в жизни вы проезжали этим кошмаром», - писал автор петиции Вировец Сергей Николаевич.
Ответ на электронную петицию:
«По предоставленной информации управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета, капитальный ремонт дороги в районе жилых домов №20, 20/1, 22 по пр. М. Лушпы запланирован на текущий год в пределах выделенного финансирования. При наступлении благоприятных погодных условий работы будут начаты».
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