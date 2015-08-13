Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад Генпрокуратурой завершено досудебное расследование относительно незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы.

Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование уголовного производства по факту незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведению собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В совершении этих преступлений подозревается бывшее руководство государства с участием руководства правоохранительных органов Сумской области.

В частности, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведения собраний и митингов, совершенное должностным лицом), ч. 2 ст. 343 (воздействие на работника правоохранительного органа с целью принятия незаконного решения, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности), ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 371 (организация заведомо незаконного задержания лиц, совершенное в личных интересах), ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 (законченное покушение на незаконное содержание под стражей, совершенное в личных интересах) УК Украины, руководителей прокуратуры Сумской области и прокуратуры города Сумы.

Кроме того, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 372 и ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 371 УК Украины, подозреваются 3 прокурора прокуратуры г. Сумы и 3 следователя следственного отдела Сумского горотдела внутренних дел.

Всего к уголовной ответственности в данном уголовном производстве привлечены 9 работников правоохранительных органов, в том числе трех из числа бывшего руководящего состава прокуратуры Сумской области и прокуратуры г. Сумы.

5 февраля 2018 года подозреваемым и их защитникам объявлено об окончании предварительного расследования и предоставлены материалы для ознакомления.

По окончании выполнения этого процессуального действия обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.