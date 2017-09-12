В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу

Об этом сообщает КП «Электроавтотранс» на своей странице в Фейсбуке.
«ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!
По информации из официальных источников, 8 февраля в 17.00 возможном перекрытии дороги в районе ул. Металлургов. Радикальные действия протестующих внесут изменения в графики движения автобуса №59, троллейбусов № 7 и № 10А - движение по маршрутам будет приостановлен на время проведения акции протеста. Несмотря на вынужденные простои коммунального транспорта, руководство КП «Электроавтотранс» обращается к пассажирам г. Сумы с просьбой планировать свой маршрут заранее и с учетом в сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.
Речь идет об акции протеста, анонсированной независимым профсоюзом работников ПАО «Сумское НПО», на котором задолженность по зарплате составляет около полугода.
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