Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57361

В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу

Сегодня, 8 февраля с 17.00 возможно перекрытие дороги в районе ул. Металлургов.

Об этом сообщает КП «Электроавтотранс» на своей странице в Фейсбуке.

«ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!

По информации из официальных источников, 8 февраля в 17.00 возможном перекрытии дороги в районе ул. Металлургов. Радикальные действия протестующих внесут изменения в графики движения автобуса №59, троллейбусов № 7 и № 10А - движение по маршрутам будет приостановлен на время проведения акции протеста. Несмотря на вынужденные простои коммунального транспорта, руководство КП «Электроавтотранс» обращается к пассажирам г. Сумы с просьбой планировать свой маршрут заранее и с учетом в сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

Речь идет об акции протеста, анонсированной независимым профсоюзом работников ПАО «Сумское НПО», на котором задолженность по зарплате составляет около полугода.

Общество Долги по зарплате Перекрытие дорог СМНПО
view counter

По тематике

15.01.2018 13:58

Почему Сумское НПО до сих пор без государственных заказов?

Об одной из причин неутешительного состояния дел с флагманом машиностроения Сумщины говорил во время аппаратного совещания в облгосадминистрации 15 января...

В Юнаковке селяне снова перекрыли международную трассу
18.12.2017 11:18

В Юнаковке селяне снова перекрыли международную трассу

Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького
14.12.2017 18:35

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького

Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул....

24.11.2017 12:17

Пограничники сообщают об ограничении движения возле Юнаковки

Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....

12.09.2017 12:33

«Укргазвидобування» предпочло китайские трубы сумским

ПАО «Укргазвидобування» 5 сентября по результатам тендера заказало компании «Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd» (Китай) бурильных утяжеленных труб на...

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.