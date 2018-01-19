Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных Среди уличенных злоумышленников подавляющее большинство составили «металлоискатели» и «магазинные воры».

В совершении сразу двух краж подозревается 30-летний ахтірчанин. Полицейские уже установили его причастность к похищению сварочного аппарата из подсобного помещения одного из домохозяйств райцентра и металлических изделий с территории местного строительного предприятия. Сейчас в рамках открытых уголовных производствах следователи полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе.

Трех «охотников за металлом» разоблачили полицейские Середина-Будского района. Так, на краже 3-метрового швеллера у своего односельчанина «погорел» 36-летний житель одного из поселков района. А его 56-летний земляк попался на краже плиты печного отопления. В обоих случаях похищенное полицейским удалось отыскать и вернуть владельцам. В третьем случае правоохранители раскрыли кражу 68 кг металлолома с местного предприятия. Злоумышленником оказался 41-летний житель из соседнего поселка.

Еще три кражи металлических изделий и оборудования для авторемонтных работ раскрыли полицейские Великописаривского, Ямпольского районов и областного центра, соответственно.

В Сумах местные полицейские разоблачили еще и 34-летнего «магазинного вора», который, находясь в промтоварном магазине, пытался тайком вынести косметику на общую сумму 617 гривен.

На подобном имущественном преступлении попался и 57-летний конотопчанин, который украл бутылку дорогостоящего спиртного ценой в 284 гривен из местного продмага.

А вот 56-летний житель Середина-Буды совершил кражу не в магазине, а рядом с ним. Мужчине «приглянулся» припаркованный рядом с торговым заведением велосипед. Воспользовавшись отсутствием рядом владельца, злоумышленник украл двухколесник. Но воспользоваться «трофеем» ему помешали полицейские, которые оперативно нашли и злоумышленника и его «добычу».

По всем этим фактам в полицейских участках открыты уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.