В Сумах заводчане перекрыли дорогу Движение на улице Металлургов перекрыто в связи с протестной акцией работников Сумского НПО.

Люди вышли на пешеходный переход возле Металлургов, 24, что сделало невозможным движение транспорта. Полиция перекрыла дорогу и ограничила движение на перекрестке Горького-Леваневского, пишет Трибуна.

Автомобилям, которые игнорируют требования полицейских, приходится останавливаться перед толпой, которая скандирует «Зарплату!». Работники завода утверждают, что не получали денег с сентября и жили на кредиты.

На пешеходном переходе в настоящее время около 300 человек.