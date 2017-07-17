В Сумах заводчане перекрыли дорогу

Люди вышли на пешеходный переход возле Металлургов, 24, что сделало невозможным движение транспорта. Полиция перекрыла дорогу и ограничила движение на перекрестке Горького-Леваневского, пишет Трибуна.
Автомобилям, которые игнорируют требования полицейских, приходится останавливаться перед толпой, которая скандирует «Зарплату!». Работники завода утверждают, что не получали денег с сентября и жили на кредиты.
На пешеходном переходе в настоящее время около 300 человек.
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