Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:25469

В Сумах заводчане перекрыли дорогу

Движение на улице Металлургов перекрыто в связи с протестной акцией работников Сумского НПО.

Люди вышли на пешеходный переход возле Металлургов, 24, что сделало невозможным движение транспорта. Полиция перекрыла дорогу и ограничила движение на перекрестке Горького-Леваневского, пишет Трибуна.

Автомобилям, которые игнорируют требования полицейских, приходится останавливаться перед толпой, которая скандирует «Зарплату!». Работники завода утверждают, что не получали денег с сентября и жили на кредиты.

На пешеходном переходе в настоящее время около 300 человек.

Общество Митинг
view counter

По тематике

В Сумах митингуют бывшие силовики
Вчера 11:43

В Сумах митингуют бывшие силовики

Сегодня, 7 февраля, в 11:00 начался очередной митинг, на котором военные пенсионеры из разных уголков Сумской области требуют пересчитать им...

06.02.2018 13:18

В Сумах снова будут протестовать ветераны-силовики

7 февраля с 11:00 ветераны силовых ведомств Сумской области начнут акцию протеста под стенами облгосадминистрации....

В Сумах митинговали военные пенсионеры
17.01.2018 12:55

В Сумах митинговали военные пенсионеры

Сегодня, 17 января, около полутысячи военных пенсионеров собрались на площади Независимости....

22.10.2017 17:19

В Сумах митинговали против повышения тарифов на тепло

Сегодня, 22 октября, в Сумах прошел митинг против повышения тарифов ООО «Сумытеплоэнерго»....

В Сумах митингуют против живодеров (трансляция)
17.07.2017 12:25

В Сумах митингуют против живодеров (трансляция)

Сейчас на ул. Петропавловская, 73 около 20 сумчан с плакатами митингуют против отравителей собак....

Новости

В Сумах заводчане перекрыли дорогу
Сегодня 17:25
Cумские предприятия ждет наивысший в Украине тариф на электроэнергию?
Вчера 19:21
На Сумщине изъяли элитного алкоголя на миллион
Сегодня 17:53
Полиция Сумщины за сутки раскрыла 15 краж из 19 совершенных
Сегодня 17:44
Депутаты Глуховского горсовета требуют принять социальный бюджет, а не премии мэру в 300 тысяч
Сегодня 17:39
В Сумах заводчане, которым должны зарплату за полгода, собрались перекрывать дорогу
Сегодня 16:57
В Сумах петиция получила положительный ответ
Сегодня 16:32
В Шостке очередная афера с «денежной реформой»
Сегодня 15:58
Генпрокуратура завершила расследовать разгон майдана в Сумах 4 года назад
Сегодня 15:30
Сумские копы поймали пьяного наркомана
Сегодня 15:19
Экс-начальника Конотопской полиции оштрафовали на 10 тысяч за пьяную езду
Сегодня 14:54
В 2017 году потребление природного газа на Сумщине сократилось на 9%
Сегодня 14:53
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
Кино Космос
13:00 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.